Cпустя много лет в регионе появился шанс на установление устойчивого мира. Надеемся, Армения оценит эту историческую возможность.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам по возвращении из Азербайджана.

«Несомненно, прогресс в азербайджано-армянских переговорах внесет положительный вклад в процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией. Мы полны решимости укреплять наше сотрудничество с братским Азербайджаном во всех сферах под лозунгом «Одна нация, два государства». Желаю, чтобы мой визит служил на благо всего региона, не только с точки зрения двусторонних отношений», — отметил Эрдоган.