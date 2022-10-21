Президент Беларуси Александр Лукашенко на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области ознакомился с отечественными военно-промышленного комплекса, сообщает БЕЛТА.

Главе государства продемонстрировали беспилотные авиационные комплексы, которые стоят на вооружении армии, а также перспективные разработки. Основное внимание Лукашенко уделил белорусским образцам.

«Ты же не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронт и он воюет? — уточнил Александр Лукашенко у председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса. — Кто покупает — тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди».

Среди представленных моделей были беспилотники-разведчики, ударные комплексы и разведывательно-ударный беспилотный вертолет, аналогов которому в мире нет.

Как доложили президенту, часть изделий стоит на вооружении, часть проходит испытания, а некоторые переданы армии на подопытную эксплуатацию. Программное обеспечение и системы управления у белорусских беспилотников также белорусского производства.