12 октября 2022 года Международный суд ООН признал новые обстоятельства, представленные Арменией 16 сентября 2022 года, недостаточными для изменения мер, указанных в решении от 7 декабря 2021 года, и отклонил петицию против Азербайджана.

Как сообщили в МИД, это решение соответствует международным и национальным обязательствам Азербайджана об отношении к каждому задержанному армянину в полном соответствии с предыдущим решением суда, а также гуманному и неизбирательному обращению с задержанными.

«Азербайджан остается приверженным продолжающемуся мирному процессу и переговорам, а также защите прав всех людей в рамках международного права», — отмечается в информации.

«Как было объявлено Генеральной прокуратурой Азербайджана 17 сентября и 2 октября 2022 года, в настоящее время проводится тщательное расследование в отношении видеокадров, анонимно распространенных в социальных сетях, где утверждается о незаконных действиях азербайджанских военных», — говорится в сообщении.

Как подчеркивается в сообщении, возбуждены уголовные дела в связи с ранее распространенными видеозаписями, которые нашли свое подтверждение, обеспечено привлечение виновных лиц к ответственности