Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал решение ОБСЕ об отправке в Армению «миссии по оценке потребностей».

Глава турецкой дипломатии отметил, что ОБСЕ зарекомендовала себя в качестве «центра неразрешимости проблем», а последнее решение по Армении противоречит требованиям и мандату самой организации.

«Попытка навязывания своей позиции и формирование статус-кво недопустимы», — подчеркнул Чавушоглу.

Министр напомнил о многолетних провальных посреднических усилиях ОБСЕ по армяно-азербайджанскому конфликту.

«На протяжении многих лет они лишь затягивали процесс. А сегодня при отправке миссии или наблюдателей пытаются игнорировать позицию Азербайджана. Налицо стремление поддержать Армению», — цитирует Чавушоглу «Анадолу».

По словам Чавушоглу, особой искренностью не отличаются и в ЕС. Евросоюз не выполняет условия договоренностей, подчеркнул министр.

Чавушоглу отметил при этом, что любое позитивное развитие в диалоге между Баку и Ереваном, оказывает положительное воздействие и на переговоры Турции и Армении. «В выгоде больше всего окажутся в Европе», — заметил он.