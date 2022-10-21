20 октября ночью подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли и Йухары Шорджа Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района, Зяйлик и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.

В направлении населенного пункта Зяйлик Кяльбаджарского района армянскими военными подразделениями был обстрелян один автомобиль марки «КамАЗ», сообщает Минобороны.

Несмотря на повреждение техники, среди личного состава пострадавших не было.