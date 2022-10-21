Россияне столкнулись с проблемой открытия банковских карт в Турции. Работники местных финансовых организаций не успевают обработать все заказы на выпуск карт из-за массового притока граждан после начала мобилизации, сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Местные банки не справляются с потоком российских граждан, желающих оформить карты, и вместо прямого отказа выдвигают дополнительные требования для открытия счета», — заявили собеседники.

Некоторые финансовые организации требовали выплатить комиссию, другие — разрешение на работу в стране.

«Один банк попросил заградительный депозит $5 тыс., еще один — безвозвратную комиссию (не депозит) в размере 2 тыс. лир (около $107)», — говорят россияне.