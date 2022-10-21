Россия, по всей видимости, продолжает готовить операцию под «чужим флагом» по разрушению плотины Каховской ГЭС, в которой намеревается обвинить Украину.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские войска, похоже, начинают вывозить оборудование и технику с западного берега Днепра в ожидании грядущего наступления украинской армии.

Эксперты приводят сообщения херсонских Telegram-каналов о разграблении и вывозе имущества и техники с городской пожарной станции, а также ссылаются на спутниковые снимки, на которых видны грузовые паромы, перевозящие значительные объемы техники и других грузов с правого берега Днепра на левый и возвращающиеся порожними.

Похоже, российская армия вынесла урок из панического отступления под Харьковом, в результате которого немалое количество боевой техники, оружия и боеприпасов было оставлено украинцам, делают вывод аналитики.