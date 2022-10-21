Самым быстрым самолетом ВВС США является истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, сообщает американский военный портал 19FortyFive.

«Самым быстрым самолетом, за исключением мини-шаттла Космических сил X-37B, является F-15E Strike Eagle. Он может развивать скорость от 2,4 до 2,5 числа Маха, или около 1875 миль в час», — пишет издание.

F-15E оснащен двумя турбореактивными двигателями Pratt & Whitney F100-PW-229 с форсажной камерой. По данным издания, пилоты F-15E могут перейти от минимальных оборотов к максимальному форсажу менее чем за четыре секунды.