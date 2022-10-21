Российские угольные компании на фоне внешних ограничений вынуждены экспортировать уголь с дисконтом в 50-60 процентов, но даже в таких условиях сохраняют рентабельность. Об этом заявил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов, выступая на экспортном форуме «Сделано в России» в четверг.

Россия благодаря дешевым энергоресурсам спокойно пережила кризис, отметил он.

«Тоже самое касается и минеральных удобрений, известны дисконты на нефть, которые достигали 20-30 долларов за баррель, и так далее», — сказал Белоусов.

Европейский союз начал вводить ограничения в отношении импорта российского угля в августе в рамках санкций.