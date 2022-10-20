Президент США демократ Джо Байден встревожен перспективами дальнейшего оказания Вашингтоном помощи Киеву в случае победы республиканцев на предстоящих в США в ноябре промежуточных выборах. Он подтвердил это в четверг в краткой беседе с журналистами в ходе поездки в Питтсбург (штат Пенсильвания).

«Я обеспокоен», — признался Байден, когда ему был задан вопрос на означенную тему. Его высказывания приводит дежурный по пресс-пулу Белого дома, сопровождающему американского лидера в его нынешней поездке