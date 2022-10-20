В Гяндже автомобиль сбил насмерть пожилую женщину.

С.Мамедову, 1952 года рождения, сбил легковой автомобиль, когда она переходила дорогу.

Несмотря на усилия врачей, она скончалась в больнице. Ведется расследование, пишет «Репорт».