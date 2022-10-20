В Гяндже автомобиль сбил насмерть пожилую женщину.
С.Мамедову, 1952 года рождения, сбил легковой автомобиль, когда она переходила дорогу.
Несмотря на усилия врачей, она скончалась в больнице. Ведется расследование, пишет «Репорт».
В Гяндже автомобиль сбил насмерть пожилую женщину.
С.Мамедову, 1952 года рождения, сбил легковой автомобиль, когда она переходила дорогу.
Несмотря на усилия врачей, она скончалась в больнице. Ведется расследование, пишет «Репорт».
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