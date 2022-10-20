Россия, вероятно, готовится подорвать дамбу Каховской ГЭС с целью остановить контрнаступление украинских военных.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, настоящий план России по Каховской ГЭС состоит из трех пунктов:

Минирование дамбы и трансформаторов.

Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в РФ.

Затопление территорий, чтобы остановить контрнаступление Украины и перекрыть собственное отступление.

«Россия готовит техногенную катастрофу», — отметил Подоляк.