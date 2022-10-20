Российский истребитель выпустил ракету рядом с британским самолетом-разведчиком над Черным морем. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, инцидент произошел 29 сентября.

«Мы не считаем это преднамеренной эскалацией с российской стороны. Наш анализ подтвердил, что это был технический сбой», — заявил Уоллес.

«Однако это напоминание о том, насколько это может быть опасно, когда истребители используются так, как это делают русские уже продолжительное время», — подчеркнул он.