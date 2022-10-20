Мы рады, что 2023 год, когда мы будем отмечать 100-летие нашей республики, признан в Азербайджане «Годом Гейдара Алиева».

Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении для прессы в городе Джабраил.

«Мы и впредь будем вместе хранить светлую память о нашем общенациональном лидере Гейдаре Алиеве», — сказал президент Турции, выразив признательность за оказанное ему и делегации Турции гостеприимство.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган завершил свое заявление для прессы такими словами: «Пусть Аллах сделает наше единство и равенство вечными!» Да здравствует азербайджано-турецкое братство!»