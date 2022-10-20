Мы рады, что 2023 год, когда мы будем отмечать 100-летие нашей республики, признан в Азербайджане «Годом Гейдара Алиева».
Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении для прессы в городе Джабраил.
«Мы и впредь будем вместе хранить светлую память о нашем общенациональном лидере Гейдаре Алиеве», — сказал президент Турции, выразив признательность за оказанное ему и делегации Турции гостеприимство.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган завершил свое заявление для прессы такими словами: «Пусть Аллах сделает наше единство и равенство вечными!» Да здравствует азербайджано-турецкое братство!»
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