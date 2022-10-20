Я думаю, что когда мы приедем через год, мы увидим, что дорога Джебраила будет совсем в другом состоянии. Потому что и здесь предпринимаются серьезные шаги по инфраструктурным вопросам. Эти шаги были предприняты совместно с турецкими компаниями.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении для прессы в Джебраиле.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова поддержать Азербайджан во всех проектах, особенно в сельском хозяйстве, «зеленой энергетике» и «умных городах» в рамках плана развития Карабаха.

«Мы уже предприняли шаги в знак солидарности. Развивая их, мы готовы вместе реализовывать и более важные и масштабные проекты», — сказал президент Турции.