Мы очень рады тому, что наши азербайджанские братья начинают возвращаться на освобожденные земли. В рамках процесса Великого Возвращения мы видим завершение тоски по Родине с поселением наших азербайджанских братьев в селе Агалы, которое было построено на основе концепции «Умного села».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении для прессы в Джебраиле.

«Мы видели деревню Агалы, мы уже не можем назвать ее деревней. Он уже развивается как современный город. Рядом с ним мы увидели «Агропарк Дост», где многое проделано как в сфере сельского хозяйства, так и в животноводстве. Сейчас мы увидели, как этот район возродился. Работа, проделанная в этом направлении, действительно является реализацией проекта «Большое возвращение», — подчеркнул президент Турции.