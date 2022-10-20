Эти разрушенные регионы в настоящее время возрождаются под руководством моего брата Ильхама Алиева. Строится новый Азербайджан с виадуками, мостами, железными и шоссейными дорогами. Мы вы этом можем убедиться.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении для прессы в городе Джабраил.

Президент Турции сказал: «Конечно, благодаря шагам, предпринятым моим братом Ильхамом Алиевым и всей его командой, за столь короткий срок Азербайджан, как говорится, восстал из пепла. Международный аэропорт, который мы открыли в Зангиланде, является показателем развития Карабаха. Участие турецких компаний в столь важном проекте является для нас отдельным предметом гордости».