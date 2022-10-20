Азербайджан открыл второй современный аэропорт в течение года на своей древней земле, освобожденной от оккупации — не каждая страна может такое сделать после такого сложного периода.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении для прессы в Джебраиле.

«Сейчас я смотрю, что они сделали с Джабраилом во время оккупации. Я спросил своего брата, я сказал, разве ОБСЕ и Европейский союз в этом мире не пришли сюда и не увидели? Он сказал нет, они не придут. Почему они не приходят? Потому что они увидят свои собственные лица, они увидят, что делает Запад. Конечно, они не хотят их видеть. На самом деле они знают, что было совершено», — сказал президент Турции.