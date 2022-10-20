После Второй Карабахской войны турецко-азербайджанское братство и единство поднялись на более высокий уровень. Вы, наверное, тоже видите, что везде развеваются вместе флаги Азербайджана и Турции. Это чувства от сердца, это наследие наших предков, это их воля и требование нашего времени.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы в городе Джабраил.

«Тот факт, что наш дорогой брат находится здесь сегодня с большой делегацией и представителями правительства, еще раз показывает, что мы вместе, как всегда, и будем вместе. После этого работа в регионе будет вестись при активном участии и разрешении Турции и Азербайджана, разумеется. «Политические инициативы, экономические, энергетические, транспортные — наше сотрудничество по всем этим направлениям вышло за региональные рамки и вышло на международный уровень», — сказал глава государства.

Выразив признательность президенту Турции и делегации за то, что они были с нами в этот важный день, президент Ильхам Алиев пожелал счастья и мира турецкому народу.