Благодаря руководству моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана Турция за последние годы прошла большой и успешный путь и стала мировым центром силы. Стабильность и развитие в Турции очевидны.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы в городе Джабраил.

«Сегодня во многих странах мира наблюдается кризис, страны становятся неуправляемыми, экономические трудности и лишения вызывают законный протест людей. Турция уверенно идет вперед, реализуя крупные проекты, имея право голоса в регионе и являясь важным центром силы в мире, и с этим должны считаться все. Все должны знать, что причиной этих успехов является мой брат Реджеп Тайип Эрдоган. В Азербайджане к нему относятся с большим уважением и любовью, и каждый человек, приезжающий в Азербайджан, видит это», — сказал глава государства.