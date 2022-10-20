Сегодня очередной праздник турецко-азербайджанского единства и братства. Такая сильная страна, как Турция, является нашим братом. Это большое счастье для нас, а Вторая Карабахская война и послевоенный период еще больше укрепили это единство.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы в городе Джабраил.

Напомнив о подписании Шушинской декларации в прошлом году, глава государства сказал, что Турция и Азербайджан официально стали союзниками во всех областях: «Это серьезная транспарентность для наших народов, и в то же время серьезный сигнал региону и всему миру. Потому что турецко-азербайджанский союз является очень важным фактором в регионе. Это фактор спокойствия и стабильности, но в то же время, если кто-то все-таки хочет действовать несправедливо по отношению к нам, то, конечно, должен относиться к этому фактору серьезно».