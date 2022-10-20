8 ноября Шуша, считавшаяся неприступной крепостью, была освобождена от армянской оккупации и там был поднят азербайджанский флаг. После этого Армения капитулировала. Вся эта славная история – наша общая история.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы в городе Джабраил.

«С первых часов Второй Карабахской войны мой дорогой брат, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выразил свою поддержку Азербайджану. Он сказал, что не только Азербайджан, но и Турция были с Азербайджаном, и эта политическая и моральная поддержка ощущалась до последнего дня войны. Это придавало нам дополнительные силы, не позволяло каким-то силам вмешиваться в данный процесс. Турецко-азербайджанский союз в очередной раз восторжествовал», — сказал глава государства.