2023 год будет годом всех тюрков. С данным заявлением в Джебраиле выступил председатель Совета старейшин организации тюркских государств (ОТГ), заместитель председателя партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

«Следующий год будет годом тюрков. Потому что в следующем году отмечается 100-летие со дня рождения Турецкой Республики и общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. На мой взгляд, турецко-азербайджанская дружба, братство станут еще крепче” — отметил Б.Йылдырым.