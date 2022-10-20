В Джебраильском районе Азербайджана в четверг состоялась церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турецкий лидер прибыл в Азербайджан для участия в церемонии открытия Зангиланского международного аэропорта на освобожденных от армянской оккупации территориях республики.
Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.
Эрдоган приветствовал строй почетного караула.
Лидеры представили друг другу членов делегаций и сделали совместное фото.
Далее президенты удалились на переговоры в формате тет-а-тет.
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