В Джебраильском районе Азербайджана в четверг состоялась церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкий лидер прибыл в Азербайджан для участия в церемонии открытия Зангиланского международного аэропорта на освобожденных от армянской оккупации территориях республики.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Эрдоган приветствовал строй почетного караула.

Лидеры представили друг другу членов делегаций и сделали совместное фото.

Далее президенты удалились на переговоры в формате тет-а-тет.