Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал отправку миссии ОБСЕ в Армению.

«Принятие такого решения без решения, согласия Азербайджана противоречит принципам работы ОБСЕ. Не стоит принимать такие спонтанные решения. Мы рассматриваем это как личное решение. Это не миссия ОБСЕ. Потому что пути и механизмы принятия решений в ОБСЕ известны. При таких решениях этот вопрос не может быть решен. То есть, если мы хотим устойчивого мира, здесь должны быть искренние шаги, а также поддержка со стороны международных организаций», — приводит его слова АПА.