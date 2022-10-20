Владимир Зеленский отверг причастность Киева к взрыву на Крымском мосту.
Об этом он заявил в интервью телеканалу CTV.
«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — прокомментировал украинский лидер.
Владимир Зеленский отверг причастность Киева к взрыву на Крымском мосту.
Об этом он заявил в интервью телеканалу CTV.
«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — прокомментировал украинский лидер.
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