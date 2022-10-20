20 октября состоялась церемония закладки фундамента создаваемых на территории Джебраильского района “Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства”, «Умного питомника» и комплекса «Лес дружбы», на территорию были выпущены 15 джейранов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии.

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев проинформировал глав государств о предстоящей работе в комплексе.

Затем президенты Азербайджана и Турции посадили деревья на территории.