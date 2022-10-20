Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой.

В обращении говорится, что с 21 по 23 октября на территории страны установится нестабильная погода, местами будет дуть сильный ветер, пройдут грозовые дожди, местами ливневые, в некоторых горных реках будут паводки и сели, в горных районах прогнозируется снег:

«В связи с этим МЧС призывает соблюдать правила безопасности, не находиться вблизи легких конструкций и временных строений, рекламных щитов, не стоять под линиями электропередач и высокими деревьями. Учитывая силу ветра, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности».