В минувшую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян, решивший, видимо, после «Фейсбука» попробовать силу Twitter, поместил в своем микроблоге несколько записей, посвященных сохраняющимся разногласиям сторон в вопросе Зангезурского коридора. Первая из них звучит следующим образом: «Может ли кто-нибудь найти в Трехстороннем Заявлении 9/11 хоть какое-то упоминание слова «коридор», относящееся к территории #Армении? Конечно же, нет! Есть ли вообще упоминание слова «коридор» в Трехстороннем Заявлении 9/11? Да, и это Лачинский коридор в #Нагорный-Карабах. Это единственное [упоминание]».

Чуть позже Пашинян поместил еще одну запись: «Содержится ли в Трехстороннем Заявлении 9/11 одностороннее обязательство #Армении построить новую дорогу между западными районами [Азербайджана] и Нахчываном? НЕТ! Может ли это произойти по соглашению между Арменией и Азербайджаном? ДА! Армения согласна сделать это согласно ее законодательству. Необходима положительная реакция со стороны Азербайджана».

Несомненно, обе записи представляют собой игру на публику, причем именно на внешнюю аудиторию. Об абсурдности армянских аргументов, используемых с целью затягивания процесса разблокировки в регионе коммуникаций, мы писали не раз. Цель, которую Пашинян преследует этими своими двумя постами, заключается в попытке представить себя поддерживающим и науськивающим его внешним игрокам в роли «конструктивного» партнера. Дескать, «вот какой я «невинный» и «пушистый», сама «невинность», а Алиев «максималист», хочет всего и сразу и даже того, чего нет в Заявлении».

Очевидно, Пашинян подзабыл, в каком состоянии он пребывал накануне подписания документа, на который он теперь высокопарно ссылается в своих твитах. Сомнительно, чтобы он содержал хоть какое-то его пожелание. Не в том состоянии и расположении духа пребывал в тот момент разгромленный во всех отношениях руководитель Армении, чтобы вести какой-то торг, высказывать пожелания или — еще чего! — выдвигать какие-то требования. Подписанный документ представлял собой акт о капитуляции, не названный так исключительно по просьбе российской стороны, чтобы хоть как-то помочь Пашиняну сохранить остатки лица. Капитуляцию не обсуждают, ее принимают в том виде, в каком получают. Поэтому Пашинян, размахивающий сегодня бумагой, которую не он составлял, но был заставлен силой Славного Азербайджанского Оружия ее подписать, выглядит нелепым. Все в мире должны понимать, что не ему объяснять Алиеву как настоящему автору текста, что означают те или иные пункты документа. Азербайджан включил в документ всё, что на тот момент хотел, и ему нужно от Армении полного выполнения каждого обозначенного элемента без спекуляций и «армянских» интерпретаций. К слову, интерпретировать Трехстороннее Заявление может только Алиев, потому как оно содержит именно его требования. Не стал бы Алиев представлять и, тем более, подписывать документ, который бы его в момент его полного военного триумфа не устраивал. Поэтому если он говорит, что «А» это «А», а «Б» это «Б», значит только так и следует понимать, а не пытаться перетрактовывать документ в стиле нардистов из ереванской дворовой беседки.

Касательно твитов Пашиняна и его попыток увернуться, это заведомо проигрышная тактика. Никол, ничего у тебя не выйдет. Тебе придётся выполнять все взятые на себя обязательства. Гражданская миссия ЕС, танго с Макроном, ча-ча-ча с Пекрес, рок-н-ролл с Нэнси Пелоси не помогут тебе избежать их выполнения. В пункте 9 Трехстороннего Заявления действительно нет слова «коридор», и употребляется оно в документе лишь в пунктах, где речь идет о проезде по территории Лачинского района. Но разве тебе не объясняли, что весь смысл разблокировки коммуникаций в регионе концентрируется не в слове «коридор», у которого, как мы уже много раз подчеркивали, нет признанного на международном уровне четкого определения, которое позволяло бы тебе сегодня ёрничать? Любой проезд из одной точки в другую через третью территорию является коридором в общепринятом смысле этого слова, даже без определения. Неужели тебе кажется, что то, за что ты сегодня пытаешься ухватиться, в свое время не пришло бы в голову Алиеву, составившему и положившему перед тобой акт о твоей капитуляции? Ты заметил, а он «проглядел», да?

Повторяем, у слова «коридор» нет отраженного в какой бы то ни было международной конвенции общепринятого определения (как, допустим, у термина «беженец»), которое позволяло бы тебе, Никол, капризничать. Отсутствие этого слова в одном случае и присутствие в другом не предполагает абсолютно ничего в силу как раз того, что не оно является в документе ключевым. В мире есть много других международных транспортных коридоров (МТК), но какой из них выглядит таким же «проходным двором», каким в Армении представляют себе Лачинский коридор? Ни один! Есть, к примеру, МТК ТРАСЕКА, коридор «Север-Юг», двухтрэковый МТК «Восток-Запад» из Китая в ФРГ и из Китая в Финляндию, коридор «Европа — Кавказ — Азия», коридор «Западная Европа – Западный Китай». Все они — коридоры. Но на каком из них действует режим, к которому привыкли в Армении, когда там произносят фразу «Лачинский коридор»? И это еще при том, что все эти коридоры, в отличие от Лачинского, являющегося, в общем-то, не коридором, а въездом на территорию Азербайджана, предполагают проезд по территории других стран при следовании в то, что принято называть «третьей страной». Разве Карабах — это «третья страна»?

А если уж Пашинян настаивает на названии «Лачинский коридор», то, может, и нам следует привести его в соответствие с другими коридорами и оборудовать въезд в Азербайджан соответствующим образом? Как говорится, коридор так коридор. Сможет ли буквоед Пашинян показать, в какой части Трехстороннего Заявления говорится о недопустимости установки паспортно-таможенного КПП на границе Азербайджана при въезде в Лачинский коридор? И вообще, какой из существующих в мире коридоров исключает подобные КПП? Ни один из них! В Трехстороннем Заявлении речь идет только о всей протяженности дороги, но нет ни буквы о самом «горлышке». Когда, интересно, Азербайджан брал на себя обязательство отказываться от части своего суверенитета в этой точке государственной границы? Не следует воспринимать добрую волю Азербайджана как некую «данность» или «for granted».

Поэтому мы и пытаемся в который раз объяснить Пашиняну, а также всем тем, кому адресованы его твиты, что наличие слова «коридор» в одном случае и отсутствие в другом ничего не предполагают и никого ни к чему не обязывают. Коридор не означает бесконтрольный проезд. Нигде в мире этого нет. И в Трехстороннем Заявлении об этом не сказано ни слова. Установка, в случае дальнейших спекуляций Пашиняна, азербайджанского КПП на въезде в Лачинский район и внедрение визового режима и таможенных проверок может быстро отрезвить армянскую сторону. И никто в мире не сможет обвинить Азербайджан в нарушении своих обязательств. Иначе, как мы уже писали выше, пускай покажут международную конвенцию, в которой содержится определение термина «коридор». Нет его? Ну, на «нет» и суда нет!

Касательно второго твита Пашиняна, всем хорошо известно, что в годы СССР была железная дорога из Баку в Нахчыван, проложенная вдоль приграничной реки Араз. После переезда Гейдара Алиева в Москву он, несмотря на сопротивление Карена Демирчяна, приложил немало усилий, чтобы была построена также автомобильная дорога, соединяющая Миндживан с Ордубадом. Дорогу проложили, но заасфальтировать ее тогда в связи с началом конфликта не успели. Тем не менее, она уже была, и, хоть и глотая пыль на том коротком участке, нахчыванцы начали ездить по ней. Что стало с той автодорогой? То же, что и с железной дорогой — армяне привели ее в негодное состояние. Рельсы были сняты и проданы в Иран. Кто всё это разрушил? Скажите, тоже «азербайджанцы»? И кто же сейчас должен восстанавливать?

Речь не идет о строительстве новой дороги, речь идет о ВОССТАНОВЛЕНИИ имевшихся. Это кратчайший и наиболее оптимальный маршрут в Нахчыван, которому сейчас противится Пашинян. Вместо этого он объявляет о готовности его страны открыть три КПП и предлагает абсолютно немыслимые маршруты, ссылаясь на суверенитет его страны. Никол, а чем суверенитет твоей страны (самым унизительным образом побежденной в войне) выше такового Азербайджана? Очевидно, ничем. Может, и нам стоит объявить о начале ремонтных работ на коротком участке Лачинской дороги и предложить всем путешественникам маршрут объезда ремонтируемого участка дороги через Губадлы, Зангилан, Джебраил, Имишли, Билясувар, Джалилабад, Астару, Сальян, Сумгаит, Хачмаз, Ахсуинский перевал, Шеки, Балакан, Евлах, Газах, Дашкесан, Кельбаджар с возвращением на Лачинскую дорогу? Никакого отступления от буквы и духа Трехстороннего Заявления не произойдет. Это, собственно, и есть Лачинский коридор — ведь со стороны Корнидзора въезд осуществляется не абы куда, а именно в Лачинский район, и в Шушинский район въезд тоже осуществляется не откуда-нибудь, а всё из того же Лачинского района. Так что «Лачинский коридор» не меняет своего названия. Но раз уж Пашинян любит ковыряться в текстах, то пускай найдет в Заявлении хоть какое-то упоминание недопустимости выезда из Лачинского района куда-то в сторону, запрета на ремонтные работы и максимальные сроки ремонтных работ.

Есть они? Нет их. И, заметь, не мы первые заговорили о КПП. Так что, Никол, без обид и истерик.

Ну так, что, будешь и дальше прятаться под юбку Макрона или напомнить тебе о силе Железного Кулака?

А твоим симпатизёрам в европарламентах, сенатах, елисейских дворцах и капитолийских холмах у нас имеется простой вопрос: нормально ли лишать государства доступа к несправедливо когда-то отделенному от него и превращенного в эксклав региону? В какой мере такая блокада обеспечивает права человека?

Зухраб Дадашов