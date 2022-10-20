Учащимся с длинными волосами могут запретить приходить в школу с распущенными волосами.

Об этом говорится в «Правилах поведения учащихся в общеобразовательных учреждениях», передает АПА.

Отмечается, что учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены; до звонка нужно снимать верхнюю одежду (пальто, шапка, куртка с капюшоном и т. д.).

Общеобразовательное учреждение должно соблюдать правила, касающиеся формы одежды учащихся (школьная форма, обувь и т.д.); одежда должна быть аккуратной и чистой; волосы длиной ниже плеч следует аккуратно собирать сзади; необходимо соблюдать правила физкультурной формы на уроках физкультуры.

Также ученицам запрещено носить слишком тесную одежду, высокие каблуки, юбки выше колен, ювелирные украшения, дорогие часы. Также под запретом необычные прически, перекрашенные волосы, длинные ногти, маникюр, макияж, борода.

Общеобразовательные учреждения обязаны составлять внутренние правила в соответствии с вышеперечисленными требованиями.