Вопрос об отправке в Армению миссии по оценке потребностей ОБСЕ никогда не обсуждался ни одним коллективным органом ОБСЕ, принимающим решения, и в результате, никакого решения по этому вопросу принято не было. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

Таким образом, любая группа, называемая «Миссия ОБСЕ по оценке потребностей в Армении», не имеет мандата ОБСЕ, не может быть каким-либо образом связана с ОБСЕ, и ни один из ее результатов или отчетов не может быть принят в качестве документа ОБСЕ, считают во внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении также отмечается, что эта односторонняя инициатива Армении является не чем иным, как частным визитом группы из нескольких государств-участников, и любой результат такого визита будет оценен соответствующим образом.

«Такое необдуманное одностороннее действие Председательства и Секретариата ОБСЕ противоречит основным принципам любого ответственного и заслуживающего доверия посредничества и укрепления доверия, которые требуют, среди прочего, согласия сторон, беспристрастности посредников и соблюдения государствами обязательств по международному праву», – заявили в МИД.