Отгрузка сжиженного природного газа на острове Ревитуса, где расположен единственный в Греции терминал СПГ, достигла в 2022 году рекордных показателей.

Об этом сообщила в четверг греческая газета Kathimerini.

С января по сентябрь терминал принял 60 судов, в частности, из США, Алжира, Нигерии, Египта, Омана и Индонезии. Поставки СПГ в страну растут, несмотря на то что потребление газа на внутреннем рынке снизилось на 15%. Из Греции газ через точку приема-сдачи Кулата-Сидирокастро транспортируется в Болгарию, а оттуда в Румынию, Молдавию и в Украину.

На ноябрь запланированы 9 новых поставок, осуществлением которых займутся греческие компании Mytilineos, Elpedison и DEPA, а также швейцарская MET Group.

Остров Ревитуса с первого квартала 2022 года стал основным пунктом импорта природного газа в Грецию. Помимо СПГ, Греция получает газ из России по трубопроводу «Турецкий поток» и из Азербайджана через Южный газовый коридор.