Конечной целью Соединенных Штатов Америки является мирное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией, сказал на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«Мы надеемся на это. Это именно то, на чем продолжают настаивать госсекретарь, посол Рикер и другие в этом здании, при обсуждении этого вопроса. Я не хочу опережать процесс, но, конечно, наша конечная цель — это мирное урегулирование между Азербайджаном и Арменией », — сказал Патель, отвечая на вопрос, может ли размещение наблюдателей от миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе способствовать установлению долгосрочного мира в регионе.