Торжественное открытие Международного аэропорта Зангилан стартует в ближайшие часы с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фундамент второго по счету аэропорта на освобожденных от оккупации землях Азербайджана был заложен главой азербайджанского государства 26 апреля 2021 года.

Протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 3000 метров, ширина — 60 метров. Пропускная способность терминала- 200 пассажиров в час.