Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл с однодневным визитом в Азербайджан.

Как сообщает TRT Haber, вместе с Эрдоганом в Зангилан вылетели вице-спикер Великого национального собрания Турции Джелал Адан, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, заместитель председателя правящей партии Бинали Йылдырым, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Эрдоган примет участие в церемонии открытия агропарка «Дружба» и церемонии открытия Зангиланского международного аэропорта.

Также он примет участие в церемонии закладки фундамента железнодорожной станции Гумлаг в Джабраильском районе, комплекса «Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы».

После этого состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым один на один.