В Иране представили новый дрон-камикадзе Meraj-521, который внешне очень похож на американский аналог Switchblade 300. Об этом сообщает Tasnim News.

В ходе учений сухопутных войск КСИР в районе Араса был продемонстрирован новый дрон-камикадзе Meraj-521. Он поступил на вооружение подразделения быстрого реагирования сухопутных войск КСИР.

Время нахождения в воздухе БПЛА составляет всего от 5 до 15 минут. Он запускается из небольших пусковых установок, а оператор может наводить его на цель при помощи специального планшета.

Как отмечают на «Милитарном», Meraj-521 внешне очень схож с дроном-камикадзе Switchblade 300, который Штаты поставляют в ВСУ. Он также запускается из небольшой пусковой установки, а его эквивалент взрыва — это 40 мм мина. Однако у него вдвое больший радиус действия — 10 км.