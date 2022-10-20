Согласно требованиям Семейного кодекса Азербайджанской Республики брачный возраст в нашей стране устанавливается в 18 лет. При наличии уважительных причин местный орган исполнительной власти района проживания лиц, желающих вступить в брак и не достигших брачного возраста, может по их просьбе разрешить снижение брачного возраста не более чем на 1 год.

Об этом АПА сообщили в Министерстве юстиции.

Отмечено, что в течение прошлого года брак 5 женщин, брачный возраст которых был снижен распоряжением местного органа исполнительной власти, был расторгнут до достижения ими 18-летнего возраста.

Брак 4 из них был расторгнут решением суда, брак 1 — по обоюдному согласию.