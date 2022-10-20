Иранский народ не допустит разделения государства, несмотря на соответствующие попытки со стороны США и Израиля, заявил советник верховного лидера республики аятоллы Али Хаменеи по международным делам Али Акбар Велаяти. В интервью Al Mayadeen он отметил, что Тегеран продолжает развиваться и сохраняет место лидера в регионе.

«США и Израиль недостаточно сильны для того, чтобы расколоть Иран, великий иранский народ не допустит этого, однако они усилили давление, потому что увидели, что Иран развивается, несмотря на санкции, и что первое и последнее слово в регионе остается за нами», — отметил Велаяти.

Как указал советник верховного лидера Ирана, США должны покинуть Ближний Восток, поскольку они не обладают ресурсами для противостояния Тегерану. Он также добавил, что американцы пытаются доминировать в регионе, чтобы беспрепятственно «грабить» входящие в него государства.

«У европейцев когда-то была независимая политика, но сегодня они подчиняются Америке, а ущерб, нанесенный Европе во время украинского кризиса, обусловлен зависимостью от США», — подчеркнул Велаяти.