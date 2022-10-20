В пресс-службе Госдепартамента США заявили, что Соединенные Штаты готовы работать со своими союзниками и вводить ограничительные меры, чтобы не допустить передачи Ираном «опасных вооружений» для Российской Федерации.

«Мы привержены работе с союзниками и партнерами для предотвращения передачи опасных вооружений России. Мы не будем колебаться в том, что касается введения санкций и применения других инструментов в отношении всех, кто причастен к данным поставкам», — говорится в заявлении Госдепа США.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России применили в рамках спецоперации на Украине уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов, также называемых дронами-камикадзе.

При этом Москва и Тегеран факт покупки Россией иранских беспилотников отрицают.