Аэропорт в городе Берген в Норвегии в среду на два с половиной часа приостанавливал работу после того, как местные жители заметили беспилотник в районе воздушной гавани. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Мы не знаем, были ли еще беспилотники, но мы уверены, что был как минимум один», — заявил представитель полиции.

Аэропорт является вторым по величине в Норвегии, в год он обслуживает более 6 млн пассажиров. Кроме того, он расположен возле главной норвежской военно-морской базы в Хоконсверне, одной из крупнейших в северной Европе.

Полиция пока не установила подозреваемых в организации инцидента.

Кроме того, еще один беспилотник засекли в районе небольшого аэропорта в Фёрде, его работу тоже ненадолго прервали.

AP отмечает, что за последние недели поступали многочисленные сообщения о появлении беспилотников около норвежских нефтяных и газодобывающих платформ и объектов инфраструктуры. В компании Avinor сообщали, что в 2022 году в районе гражданских аэропортов беспилотники наблюдали 50 раз, а том числе 27 раз с июля.

В 2019 году таких инцидентов было 44, в 2020 году — 14, а в 2021 году — 17.