19 октября наши соотечественники, проживающие в Австрии, провели акцию перед центром, где находится представительство ООН в Вене. Акция была проведена в связи с обнаружением в селе Эдилли Ходжавендского района массового захоронения жертв военных преступлений Армении против Азербайджана.

На акции, организованной на Площади Объединенных Наций, были выставлены плакаты и информационные щиты, отражающие преступления, совершенные в Эдилли, а также учиненные Арменией против мирного населения Азербайджана в годы Первой и Второй карабахских войн.

Участники акции призвали международные организации осудить Армению за совершенные против Азербайджана антигуманные преступления, а также принять незамедлительные меры для привлечения к ответственности виновных лиц. На мероприятии также было представлено обращение к международному сообществу в знак протеста против провокаций, совершенных армянской армией на приграничных территориях 12 сентября.

Участники акции почтили память всех жертв военных преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана.