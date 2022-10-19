Саудовский медиаконгломерат MBC Group, который является ведущим вещателем на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заключил пятилетнее соглашение с турецкими студиями Medyapim и Ay Yapim. Таким образом был отменен запрет на турецкие сериалы, действовавший с 2018 года, пишет The Variety.

«Ни для кого не секрет, что турецкий контент пользуется огромной популярностью среди аудитории стран Ближнего Востока и Северной Африки», — сказал гендир MBC Group Сэм Барнетт.

Он отметил, что зрители получат доступ к турецким телехитам, а студии также обещают производить сериалы на арабском языке.