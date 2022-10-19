19 октября в Азербайджан прибыла делегация, возглавляемая министром обороны Узбекистана генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала делегация возложила венки и цветы на могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой на Аллее почетного захоронения, а затем посетила Аллею шехидов, почтив память отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Затем в Министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи. После прохождения почетного караула прозвучали государственные гимны обеих стран. В соответствии с протоколом, генерал-лейтенант Б.Курбанов оставил запись в Книге почетных гостей.

Поприветствовав гостей, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане и подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между нашими странами основано на дружественных и братских отношениях.

Министр обороны проинформировал своего узбекского коллегу об оперативной обстановке, сложившейся после решительных ответных мер, принятых нашей армией в целях пресечения последних провокаций армянских вооруженных формирований, а также о проделанной работе в области армейского строительства.

Выразив удовлетворение визитом в нашу страну, министр обороны Узбекистана поблагодарил за оказанный теплый прием и поздравил с предстоящим Днем Победы. Было особо отмечено, что сотрудничество Азербайджана и Узбекистана в области обороны служит дальнейшему укреплению армий обеих стран.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, вопросы региональной безопасности и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем состоялось подписание «Плана двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2023 год».

В заключение делегация, прибывшая на Центральный командный пункт, ознакомилась с техническими возможностями командного управления и проделанной работой, в целом.