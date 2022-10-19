Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о необходимости сохранения возможности дипломатического урегулирования в Украине. Об этом проинформировала канцелярия президента Турции.

«Во время переговоров президент Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Также Эрдоган заявил о готовности Анкары внести любой необходимый вклад в прекращение конфликта в Украине путём переговоров.