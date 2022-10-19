Британия предупреждает президента РФ Владимира Путина о «серьезных последствиях», если он применит ядерное оружие в войне против Украины. Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит, которое приводит издание The Guardian.

«Президент Владимир Путин столкнется с «серьезными последствиями», если применит ядерное оружие в войне в Украине», – заявили на Даунинг-стрит.

Как сообщается, министр обороны Великобритании Бен Уоллес находился в Вашингтоне для переговоров со своим американским коллегой на фоне сообщений о том, что российский лидер может взорвать ядерную боеголовку над Черным морем.

«Мы четко понимаем с Путиным, что использование ядерного оружия приведет к тяжелым последствиям. Я отказался бы от спекуляций на этом вопросе. Я считаю, что общественность должна быть заверена в том, что мы играем ведущую роль в этой сфере», — добавили на Даунинг-стрит.