Армяне создали множество препятствий, чтобы затруднить разминирование территорий Азербайджана.

Данную мысль высказал глава правления Национального агентства по разминированию Вугар Сулейманов во время выступления на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летию Аппарата омбудсмена Азербайджана.

«Они намеренно разбрасывали металлолом и гвозди на заминированных территориях. Все это замедляет работу миноискателей», — отметил он.