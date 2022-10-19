Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 20 октября посетит с однодневным рабочим визитом Азербайджан.
В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что в рамках визита, организованного по приглашению азербайджанского лидера Ильхама Алиева, лидеры двух братских государств примут участие в открытии Международного аэропорта в Зангилане, построенного на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с участием турецких компаний.
Кроме того, главы государств дадут старт новым проектам по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.
В рамках переговоров планируется обсудить весь спектр турецко-азербайджанских связей и пути дальнейшего углубления сотрудничества.
Кроме того, лидеры Турции и Азербайджана обменяются мнениями по ситуации в регионе и на международной арене.
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