Действующая в России концепция миграционной политики нуждается в изменениях, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности. Он указал на появление «моральных и региональных факторов», которые влияют на миграционную сферу, и призвал «совершенствовать работу исходя из тщательного анализа новых реалий».

«Эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и нашего общества», — отметил Путин.

По словам президента, миграционная политика должна учитывать существующие и потенциальные вызовы, «стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства». Он напомнил, что давал такое поручение еще в 2020 году, и добавил, что ждет от членов Совбеза докладов «о том, что уже сделано, на каких приоритетах предстоит сосредоточить внимание в ближайшем будущем».