Что делать, если у мужа неприятности, проблемы, и он не может выполнять, как прежде, все капризы и «хотелки»? Вариантов множество, от «немного потерпеть и подождать, пока все наладится», и до «попытаться решить свои проблемы самой». Но самый неудачный — это демонстративно завести флирт «на стороне». Да еще и с кем-то из тех, у кого с мужем отношения хуже некуда.

А теперь, похоже, этот не лучший семейный рецепт Армения переносит в то, что в Ереване называется внешней политикой. В Армении находится с визитом делегация армянских лоббистов из Конгресса США. И один из них, Фрэнк Паллоне, в приступе откровенности изложил очередную «армянскую мечту». Ереванские СМИ с восторгом цитируют его заявление: «Всегда считал, что для Армении будет очень хорошо, если она станет частью ЕС и будет иметь тесные контакты с НАТО. Я думаю, что сейчас очень хорошая возможность. На данный момент Армении, возможно, необходимо смотреть именно в этом направлении, потому что российский пакт о безопасности, похоже, не включает в себя Армению».

Заявление по меньшей мере примечательное. Особенно с учетом еще одной новости: в Армению наконец прибыла долгожданная делегация миссии технической оценки ЕС. Евронаблюдатели посетили села Басаркечара вблизи условной границы и заверили, что будут проводить углубленные исследования и представлять регулярные отчеты.

Здесь, пожалуй, нужна небольшая ретроспектива. Армения — союзник и «форпост» России. Но обиды на Москву здесь существовали всегда. Армянские националисты так и не простили России подписания с Турцией Карсского и Московского договоров, которые закрепили нынешнюю армяно-турецкую границу, так что любоваться горой Агры-Даг в Ереване, конечно, могут, а вот превратить шесть восточноанатолийских вилайетов в «Западную Армению» — увы и ах. И в качестве мести за это, к примеру, армянские террористы во главе со Степаном Затикяном в 1977 году взрывали московское метро. Впрочем, пока не только российская база в Гюмри обеспечивала безопасность с «турецкого» направления, а границы Армении охраняли российские «погранцы», но еще и Россия дарила Армении оружие на несколько миллиардов долларов, в Ереване о своих обидах предпочитали помалкивать.

А теперь ситуация поменялась. Никол Пашинян униженно мог, конечно, умолять Путина на Восточном экономическом форуме не забывать об Армении на фоне войны в Украине, а посол РФ в Армении Копыркин мог обещать помочь в реформировании, то есть восстановлении, армянской армии после разгрома, но на практике сегодня Москве не до миллиардных оружейных подарков Еревану — свои реалии диктуют и санкции, и самое главное, украинская война. Которая оказалась вовсе не «маленьким победоносным блицкригом». В ситуации, когда Москве приходится бросать в бой резервы даже с Дальнего Востока, а Турция по сути единственный канал коммуникации с Западом, Кремлю не до ереванских капризов.

И в Ереване, увидев, с какими проблемами сталкивается сегодня Россия, решили…оперативно начать наводить мосты с Западом. Используя для этого свой главный козырь — армянскую диаспору и армянских же лоббистов. Которые, приехав в Армению, прозрачно намекают, что «сейчас есть очень хорошая возможность», и «Армении надо смотреть именно в этом направлении». То есть уходить из-под влияния Москвы и наводить мосты с Западом.

Здесь нелишне, конечно, поинтересоваться, чего в действиях Армении больше — трезвого расчета или пресловутой «любви ушами», не переоценивают ли в Ереване свою ценность для Запада, наконец, готов ли Запад делать Армении особо щедрые авансы и т.д. Но куда интереснее, как далеко готов зайти в этой своей игре Ереван. Где уже привели на границу миссию ЕС. И что дальше? Следующее приглашение будет направлено уже в НАТО? Ереван примет решение о закрытии российской военной базы? Заявит о выходе из ЕАЭС и ОДКБ? И заодно о расторжении «двусторонних» договоров с Россией? Это уже не умозрительные теоретизирования. Судя по всему, в Армении на фоне украинской войны реализуют свой сценарий «бегства крысы с русского корабля» с непередаваемой местной спецификой.

Так что Баку со своими налаженными отношениями и с Россией, и с Евросоюзом, самое время запастись очередной порцией попкорна.

Отдел политики Minval.az