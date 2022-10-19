Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной и территориями «ЛДНР», Херсонской и Запорожской областей средний уровень реагирования. В эти территории входят аннексированные Крым и Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.
Что означает «средний уровень реагирования»:
— Усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности
— Временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений
— Введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней
— Ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра
— Введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
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